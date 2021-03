Der intellektuelle James Bond : Schauspieler Timothy Dalton wird 75

Timothy Dalton 1989 als James Bond in „Lizenz zum Töten“ und 2014 in zivil. Foto: picture alliance / dpa/dpa

Schauspieler Timothy Dalton wird 75. Seine Interpretation des Geheimagenten James Bond Ende der 1980er Jahre war menschlicher als die der Vorgänger Roger Moore und Sean Connery.

In der Ahnenhalle des berühmtesten britischen Leinwand-Geheimagenten stellten bis Mitte der 1980er Jahre Sean Connery den kernigen Macho, George Lazenby den netten Kumpel und Roger Moore den ironischen Gentleman dar. Mit Timothy Dalton kam 1987 in „Der Hauch des Todes“ ein ganz neuer James Bond auf die Leinwand. Ernsthaft, nachdenklich und im Vergleich zu seinen Vorgängern geradezu intellektuell. Ein renommierter Shakespeare-Interpret übernahm die Lizenz zum Töten.

Ausbildung an der Royal Academy of Dramatic Arts

Dalton wurde am 21. März 1946 im nordwalisischen Colwyn Bay geboren und wuchs in Südengland auf. Beide Großväter hatten im Varieté gearbeitet, und seine eigene Leidenschaft fürs Theater entflammte, als er im Alter von 16 Jahren eine „Macbeth“-Aufführung sah. Seine Ausbildung bekam er an der altehrwürdigen Royal Academy of Dramatic Arts. Seine erste Rolle als Filmschauspieler hatte der grünäugige Mime mit der dunklen, geschmeidigen Stimme 1968 in dem Mittelalter-Drama „Der Löwe im Winter“.