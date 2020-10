Abschied : „Schmidteinander“-Erfinder Herbert Feuerstein gestorben

Köln Als „Prügelknabe“ von Harald Schmidt wurde er zur Kultfigur: Der Kabarettist Herbert Feuerstein brachte TV-Zuschauer zum Lachen - und lachte dabei auch gerne über sich selbst.

Der mit der Sendung „Schmidteinander“ bekannt gewordene Satiriker Herbert Feuerstein ist tot. Der Humorist starb am Dienstag im Alter von 83 Jahren in Erftstadt bei Köln, wie sein Haussender WDR am Mittwoch unter Berufung auf Feuersteins Ehefrau mitteilte.