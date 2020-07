Amazon-Serie : Schön frech: Darum lieben wir „The Marvelous Mrs. Maisel“

Berlin Von der treusorgenden Gattin zum Comedy-Star: Eine Frau geht ihren Weg.

Rachel Brosnahan spielt Miriam „Midge“ Maisel, treusorgende Ehefrau aus der Oberschicht ohne eigene Wünsche an die Welt. Aus heiterem Himmel wird Midge von ihrem Mann verlassen und entdeckt von diesem Moment an eine Seite an sich, die immer da war, aber jetzt nach außen will: ironisch, lustig, frivol, schonungslos gegen sich und andere - kurz gesagt ein Naturtalent in Sachen Comedy. Beim ersten Stand-up-Auftritt ist sie sturzbetrunken, erschreckend ehrlich und hat wenig mehr an als ihren Mantel. Als sie aus Zorn auf ihren Mann dem Publikum ihre nackten Brüste zeigt, wird sie festgenommen.