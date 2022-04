Literatur : Schriftsteller Franz Mon gestorben

Franz Mon 2010 in Zürich. Jetzt ist der Autor mit 95 Jahren gstorben. Foto: Alessandro Della Bella/KEYSTONE/dpa

Frankfurt/Main Er war ein Erneuerer der Sprache nach dem Faschismus. Jetzt ist der Lyriker Franz Mon im Alter von 95 Jahren gestorben.

Der Frankfurter Schriftsteller Franz Mon ist tot. Das bestätigte ein Sprecher des S. Fischer Verlags am Freitag in Frankfurt am Main. Mon wurde 95 Jahre alt.