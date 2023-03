Einschaltquoten für ZDF-Serie : Bonner Schauspieler Oliver Masucci mit Millionenpublikum im „Schwarm“-Finale

Roscovitz (Klaas Heufer-Umlauf, l-r), Charlie Wagner (Leonie Benesch) und Alban (Oliver Masucci) in einer Szene des Ökothrillers «Der Schwarm».

Berlin Die ZDF-Serie „Der Schwarm“ mit dem Bonner Schauspieler Oliver Masucci hat im Finale ein großes Millionenpublikum erreicht. Die Serie wurde auf Grundlage des gleichnamigen Buchs von Frank Schätzing gedreht.

Der Kölner Autor spricht in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ ein vernichtendes Urteil über die 40 Millionen Euro teure ZDF-Verfilmung seines Bestsellers „Der Schwarm“.

In dieser Woche startet die 40 Millionen Euro teure ZDF-Serie „Der Schwarm“ nach dem Roman von Frank Schätzing. Trotz toll inszenierter Actionszenen wirkt das Ganze dann allerdings oft zu behäbig. Unsere Kritik.

