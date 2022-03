Eurovision Song Contest : Schweden schickt Sängerin Cornelia Jakobs ins ESC-Rennen

Der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) findet am 14. Mai in Turin statt. Foto: Britta Pedersen/dpa-POOL/dpa

Stockholm Mitte Mai findet in Turin der Eurovision Song Contest statt. Nun hat auch das Abba-Land Schweden eine Kandidatin ausgewählt.

Die stolze Pop-Nation Schweden wird in diesem Jahr von Cornelia Jakobs beim Eurovision Song Contest (ESC) vertreten.

Wenige Tage nach ihrem 30. Geburtstag setzte sich die Sängerin am Samstagabend beim schwedischen Vorentscheid Melodifestivalen in Stockholm vor knapp 27.000 Zuschauern gegen elf Konkurrentinnen und Konkurrenten durch. Schwedische Musikexperten hatten sie und ihren Song „Hold Me Closer“ vorab einhellig als Favoriten eingestuft.