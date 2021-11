Neues Album : Schwedische Kultband Abba veröffentlicht neues Album

Stockholm Vier Jahrzehnte mussten Abba-Fans auf diesen musikalischen Moment warten, nun ist es soweit: Die schwedische Kultband veröffentlicht ihr neues Album „Voyage“.

Darauf sind die bereits vorab veröffentlichten Lieder „I Still Have Faith In You“, „Don't Shut Me Down“ und „Just A Notion“ sowie sieben weitere Songs von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid „Frida“ Lyngstad zu hören.