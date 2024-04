„Scoop“ Netflix-Serie beleuchtet Skandal rund um Prinz Andrew

Es war die Fehleinschätzung des Jahres. Mit den Worten „Well, that went well, didn’t it?“ resümierte Prince Andrew im November 2019 sein gerade absolviertes Interview mit der BBC. In der Fernsehsendung „Newsnight“ hatte er sich erstmals öffentlich zu seiner langjährigen Freundschaft mit dem 2006 (zu einer milden Strafe) verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geäußert. Das Interview war ein Fiasko für den Lieblingssohn der englischen Königin Elizabeth II.