MTV Movie & TV Awards „Scream VI“ holt MTV-Preis als bester Film

Mit Sparten wie Bester Kuss (Madison Bailey und Rudy Pankow in „Outer Banks“), Bösewichte (Elizabeth Olsen in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“), Helden (Pedro Pascal in „The Last of Us“) und Kampfszenen (Courteney Cox als Gale Weathers gegen Ghostface in „Scream VI“) wurde auf das jüngere Publikum gezielt. Die Preise haben die Form von goldfarbenen Popcornbechern.