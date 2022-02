Oscar-Preisträger : Sean Penn ist lieber Regisseur als Schauspieler

Sean Penn bei der Premiere von «Flag Day» 2021 in Cannes. Foto: Franck Bonham/imageSPACE via ZUMA Wire/dpa

Los Angeles Viele Schauspieler zieht es irgendwann hinter die Kamera. Für Sean Penn war Regieführen immer schon mehr als nur ein Nebenjob.

Er spielt in „Licorice Pizza“ mit

Von großen Hauptdarsteller-Rollen hält er inzwischen Abstand. „Ich habe Angst davor, mich in schwierige Charaktere zu vertiefen. Die erfüllen mich mit tiefsitzendem Schrecken“, sagte der Hollywood-Star. Er sei nicht wie andere Schauspieler, die es liebten „alle möglichen Emotionen auszudrücken“. Derzeit ist Penn in einer kleinen Nebenrolle in der Coming-of-Age-Romanze „Licorice Pizza“ im Kino zu sehen. Darin spielt er einen alternden, trinkenden Hollywood-Star, der eine junge Frau mit seinen Geschichten und einem Motorrad-Stunt beeindrucken will.