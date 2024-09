Begehrte Auszeichnung Sechs Finalisten für den Deutschen Buchpreis gekürt

In seinem Werk „Die Projektoren“ geht es um die Kriege in den 1990er Jahren im damaligen Jugoslawien, aber auch um die Karl-May-Filme, die einst dort in den 1960er Jahren auf dem Gebiet des heutigen Kroatien gedreht wurden. „"Die Projektoren" ist ein Roman, der seine Leser*innen fordert, der gezielt überfordert, der überwältigt in seiner Stofffülle“, schreibt die Jury über das Buch.