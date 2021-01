Neues aus Hollywood : Serie über First Ladys: Michelle Pfeiffer als Betty Ford

Serie über First Ladys: Michelle Pfeiffer als Betty Ford

Michelle Pfeiffer wird in einer geplanten Serie die frühere First Lady Betty Ford (1918 - 2011) verkörpern. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Los Angeles Das Weiße Haus und seine Bewohner waren schon immer ein guter Stoff für Hollywood. Jetzt werden die First Ladys in einer Serie porträtiert.

US-Schauspielerin Michelle Pfeiffer (62, „Die fabelhaften Baker Boys“, „Avengers: Endgame“) wird in einer geplanten Serie die frühere First Lady Betty Ford (1918-2011) verkörpern. Das gab das TV-Network „Showtime“ am Donnerstag bekannt.