Neuheiten bei Netflix, Amazon und Co. Das sind die Streaming-Highlights im April 2024

Mit der vierten Staffel springt die Serie aus den 1960er-Jahren in die Zukunft. Im Jahr 2049 fordert ein unbekanntes Bakterium die Forschung heraus. Gleichzeitig spaltet eine Gesundheitsreform der Krankenkassen die Gesellschaft: Fortan werden Daten über Gesundheit und Lebenserwartung erhoben, die die Grundlage der ärztlichen Behandlung darstellen sollen. Die Dramaserie erscheint am 5. April online first in der ARD-Mediathek. Die lineare Ausstrahlung beginnt am ARD-Thementag am 9. April um 20.15 Uhr in der ARD.