Neuheiten bei Netflix, Amazon und Co. Das sind die Streaming-Highlights im Dezember 2023

Die zweite Staffel der Marvel-Serie, die „Was wäre, wenn“-Szenarien aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) erzählt, nimmt Zuschauer mit auf Abenteuer an der Seite der Guardians of the Multiverse, Tony Stark und Steve Rogers. Die Animationsserie zeigt in weitestgehend in sich geschlossenen Folgen alternative Szenarien und Wendepunkte im MCU. Die zweite Staffel erscheint am 22. Dezember auf Disney+.