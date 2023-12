Neuheiten bei Netflix, Amazon und Co. Das sind die Streaming-Highlights im Januar 2024

Die Coaches Conchita Wurst und Rea Garvey begleiten 15 Musikerinnen und Musiker, die für Deutschland am ESC in Schweden teilnehmen möchten. Die ersten drei Folgen der Docutainment-Serie erscheinen am 25. Januar online first in der ARD Mediathek. Folge vier erscheint am 31. Januar, die fünfte Episode folgt am 2. Februar. Der letzte Teil, das Finale, wird am 8. Februar live in der ARD Mediathek und im NDR gesendet.