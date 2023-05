Film- und Serien-Neuheiten Das sind die Streaming-Highlights im Juni 2023

Mit bekannten Gesichtern wartet die neue HBO-Serie „The Idol“ auf. In den Hauptrollen stehen Lily-Rose Depp und der Musiker The Weeknd. In der Drama-Serie, die von The Weeknd und Sam Levinson geschaffen wurde, dreht sich alles um die Popsängerin Jocelyn. Nachdem sie einen Nervenzusammenbruch erlitten hat, will sie mit ihrer Musik wieder die Charts stürmen. Dabei gerät sie jedoch an den falschen Mann - und in eine Welt voller Drogen. „The Idol“ startet auf Sky am 5. Juni.