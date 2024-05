Neuheiten bei Netflix, Amazon und Co. Das sind die Streaming-Highlights im Juni 2024

Mit seinen Blackberry-Smartphones erlangte das kanadische Unternehmen Research in Motion Inc. weltweite Bekanntheit. Den Todesstoß setzte 2007 die Einführung des iPhone, gegen das Blackberry sich zwar einige Jahre behaupten konnte, aufgrund von Rechtsstreitigkeiten seinen Konkurrenten aber bald unterlag. Das Drama basiert auf dem 2015 erschienenen Sachbuch „Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of Blackberry“ und erscheint am 8. Juni auf Paramount+.