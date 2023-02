Film- und Serien-Neuheiten : Das sind die Streaming-Highlights im März 2023

Schauspieler Pedro Pascal stellt die «Star Wars»-Serie "The Mandalorian" in London vor. Ab März 2023 geht die TV-Serie bei Disney+ in die dritte Staffel. Foto: dpa/Vianney Le Caer

Service Bonn Die finale Staffel „Riverdale“, die dritte Staffel „The Mandalorian“ und weitere Highlights erwarten Zuschauer im März. Ein Überblick über Film- und Serien-Highlights bei Amazon Prime, Netflix, Sky, AppleTV+, Paramount+, Disney+ und ARD.

Streaming-Highlights bei Netflix

Riverdale: Staffel 7

Das übernatürliche Krimidrama rund um die Helden der Archie Comics geht in die finale Runde. Nach sechs Staffeln zwischen Schulmusicals, Serienmördern und Intrigen stehen die jungen Erwachsenen bisher unbekannten Gefahren gegenüber. Ab dem 30. März erscheinen wöchentlich neue Episoden des Netflix-Originals. Die ersten sechs Staffeln sind ebenfalls auf Netflix verfügbar.

Shadow and Bone - Legenden der Grisha: Staffel 2

Kirigan, Mal und die Sonnenkriegerin Alina befinden sich nach der Konfrontation in Staffel eins auf der Flucht. Auch die Gruppe der Krähen wird wieder eine zentrale Rolle spielen. Die zweite Staffel startet am 16. März auf Netflix, wo auch die erste Staffel verfügbar ist.

Wellmania

Die erfolgreiche Gastrojournalistin Liv stürzt sich aufgrund von Gesundheitsproblemen in eine bizarre Wellness-Odyssee. Zwischen Diäten, Yoga und Gruppentherapien versucht sie herauszufinden, was sie wirklich erfüllt. Die acht Episoden der ersten Staffel erscheinen am 29. März auf Netflix.

Waco: Amerikanische Apokalypse

1993 verschanzt sich eine schwer bewaffnete Sekte auf einer Ranch im texanischen Waco. 51 Tage lang belagern die amerikanischen Bundesbehörden das Hauptquartier der Sekte, bis das FBI die Ranch schließlich stürmt. Bisher unveröffentlichte Aufnahmen zeigen den Belagerungszustand bis zum verheerenden Showdown. Die Dokumentation ist ab dem 22. März auf Netflix verfügbar.

Murder Mystery 2

Nick (Adam Sandler) und Audrey (Jennifer Aniston) bauen gerade ihre Privatdetektei auf, als sie sich erneut im Zentrum eines Kriminalfalles befinden, als ihr Freund Maharaja von seiner eigenen Hochzeit entführt wird. Ab dem 31. März ist der Film auf Netflix abrufbar.

Kill Boksoon

Gil Bok-soon (Jeon Do-yeon) ist eine sagenumwogene Auftragsmörderin. Probleme bereitet ihr nicht das Töten, sondern die Erziehung ihrer pubertären Tochter. Als sie einen Auftrag ablehnt, wird sie selbst zur Zielperson. Der südkoreanische Action-Krimi erscheint ebenfalls am 31. März auf Netflix.

Streaming-Highlights bei Sky

Mayfair Witches: Staffel 1

Die brilliante Neurochirurgin Dr. Rowan Fielding entdeckt durch Zufall ihre magischen Kräfte. Sie begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit ihrer Familie und muss sich mit einem Wesen auseinandersetzten, das ihre Vorfahren schon seit Generationen verfolgt. Sky stellt ab dem 31. März wöchentlich je zwei Episoden der Fantasy-Serie zur Verfügung.

His Dark Materials: Staffel 3

Die dritte und finale Staffel der Fantasyserie stellt Lyra und Will vor eine schwerwiegende Entscheidung: um die Welt zu retten, müssen sie einen hohen Preis bezahlen. Auf einer gefährlichen Reise in das Reich der Toten treffen sie alte Bekannte, während sich Lord Asriel auf die finale Schlacht gegen das allmächtige Imperium vorbereitet. Ab dem 3. März erscheinen jeden Freitag zwei Folgen der Serie. Die ersten beiden Staffeln sind ebenfalls auf Sky verfügbar. Sky-Abonnenten können auch die ersten beiden Staffeln streamen.

Don’t worry Darling

Amerikanische Idylle der 1950er Jahre: Als Alice (Florence Pugh) und Jack (Harry Styles) für das „Victory“-Projekt in eine hochmoderne Unternehmenssiedlung in die Wüste ziehen, scheint die Idylle perfekt. Während die Männer an einem geheimen Projekt arbeiten, entspannen sich ihre Ehefrauen am Pool. Als Alice beginnt, die heile Welt zu hinterfragen, stößt sie auf beunruhigende Geheimnisse. Ab dem 10. März können Filmliebhaber den Psychothriller auf Sky streamen.

Bullet Train

Der unglückliche Profikiller Ladybug (Brad Pitt) findet sich nach einigen Rückschlägen in einem Hochgeschwindigkeitszug wieder, in dem er einen Aktenkoffer voller Geld stehlen soll. Während seiner Mission trifft er auf tödliche Gegner und alte Bekannte, die auf Rache sinnen. Die rasante Actionkomödie ist ab dem 2. März auf Sky abrufbar.

Streaming-Highlights bei Disney+

The Mandalorian: Staffel 3

Das Finale der zweiten Staffel ließ zahlreiche Fragen offen, die nur teilweise in der kurz darauf ebenfalls auf Disney+ erschienenen Serie „Das Buch von Boba Fett“ aufgeklärt wurden. Der Kopfgeldjäger Din Djarin setzt seine Reise durch die Galaxien fort, während die Neue Republik versucht, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ab dem 1. März erscheint jeden Mittwoch eine der acht Episoden.

Abbott Elementary: Staffel 2

Auch in der zweiten Staffel der Workplace-Comedy-Serie versuchen die Lehrerinnen und Lehrer der Willard R. Abbott Public School den chaotischen Schulalltag zu meistern. Jeanine steht unterdessen vor einem Neuanfang. Ab dem 1. März ist die Serie auf Disney+ verfügbar.

Ad Astra - Zu den Sternen

Weltraumingenieur Major Roy McBride (Brad Pitt) bricht zu einer gefährlichen Reise zum Neptun auf, um seinen verschollenen Vater sowie den Auslöser für gefährliche elektromagnetische Stürme aufzuspüren. Der Science-Fiction-Film kann ab dem 3. März auf Disney+ gestreamt werden.

Streaming-Highlights bei Amazon Prime

Luden - Könige der Reeperbahn: Staffel 1

Drogen, Prostitution und Gewalt: Anfang der 1980er Jahre ringt Klaus Barowsky (Aaron Hilmer) mit anderen Luden um das Machtmonopol auf der Reeperbahn. Die AIDS-Krise und starker Kokskonsum gefährden die schillernde Parallelwelt zunehmend. Die sechs Episoden des deutschen Amazon Prime Originals sind ab dem 3. März verfügbar.

Daisy Jones & the Six: Staffel 1

Die fiktive Rockband Daisy Jones & the Six trennten sich plötzlich in den 1970er Jahren auf der Spitze ihres Erfolges. Jahrzehnte später enthüllen die Bandmitglieder die wahren Beweggründe für die Trennung. Die ersten zwei Episoden der Romanadaption erscheinen am 3. März auf Amazon Prime. Die restlichen acht Episoden erscheinen im wöchentlichen Rhythmus jeweils als Doppelfolge.

Die Gabe: Staffel 1

Auch diese Mystery-Serie ist eine Romanadaption. Als jugendliche Frauen weltweit übernatürliche Fähigkeiten entwickeln, beginnt das Machtgefüge der bisher bekannten Welt auseinanderzufallen. Die Premiere der ersten Staffel findet am 31. März auf Amazon Prime statt.

Streaming-Highlights bei AppleTV+

Extrapolations

In dieser Zukunftsvision müssen sich die Protagonisten aus acht verwobenen Geschichten in einer Welt zurechtfinden, die vom immer schneller voranschreitenden Klimawandel gezeichnet ist. Zwischen persönlichen Geschichten und dem Schicksal der Menschheit gilt es, Mut vor Bequemlichkeit zu setzen. Die ersten drei Episoden des Dramas sind ab dem 17. März auf AppleTV+ verfügbar, die restlichen fünf Folgen werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

Tetris

1988 reist Henk Rogers in die Sowjetunion, um das von dem russischen Programmierer Alexey Pajitno erschaffene Videospiel ‚Tetris’ öffentlich zugänglich zu machen. Bevor das Spiel zu einem der bekanntesten der Welt werden kann, muss Rogers sich in Verhandlungen gegen den russischen Geheimdienst KGB durchsetzten und gerät in einen gewaltigen Rechtstreit mit mehreren Parteien, darunter auch die Videospielriesen Nintendo und Atari. Ab dem 31. März wird das biografische Drama auf AppleTV+ verfügbar sein.

Streaming-Highlight bei Paramount+

Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker

Der deutsch-amerikanische Illustrator Joseph Christian Leyendecker kreierte als einer der erfolgreichsten Künstler seiner Zeit hunderte Titelbilder für Magazine. Seine öffentlichen Darstellungen von homosozialen Räumen legte den Grundstein für die heutige Repräsentation von LGBTQIA+ in den Medien. Die knapp 30-minütige Dokumentation ist ab dem 1. März auf Paramount+ zu sehen.

Tulsa King: Staffel 1

Nach Verbüßung einer 25-jährigen Haftstrafe wird der New Yorker Mafioso Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) von seinem Boss nach Tulsa, Oklahoma versetzt. In seinem Exil soll er kriminellen Operationen aufbauen. Als er erkennt, dass er seiner neuen Mafia-Familie nicht vertrauen kann, baut er sich eine eigene Crew aus unüblichen Charakteren auf und errichtet sein kriminelles Imperium in der Fremde. Das Paramount+ Original startet mit einer Doppelfolge am 19. März. An den folgenden Sonntagen werden die verbleibenden sieben Episoden wöchentlich zur Verfügung stehen.

Yellowjackets: Staffel 2

Nach einem Flugzeugabsturz über der kanadischen Wildnis kämpft eine Gruppe junger Fußballerinnen um das Überleben. Auch 25 Jahre nach dem Absturz werden die Frauen noch von ihren Erlebnissen verfolgt. Am 24. März startet die zweite Staffel der Dramaserie im wöchentlichen Rhythmus auf Paramount+.

Rabbit Hole: Staffel 1

Der Firmenspion John Weir (Kiefer Sutherland) wird von einer mysteriösen Macht eines Mordes beschuldigt, den er nicht begangen hat. In acht Episoden breitet sich ein Kampf gegen die unbekannte Macht und für die Demokratie aus. Die Premiere des Paramount+ Originals ist für den 26. März angesetzt.

Streaming-Highlight in der ARD-Mediathek

Deutschland3000 - Die Woche mit Eva Schulz

Jede Woche spricht Eva Schulz mit zwei meinungsstarken und gut informierten Gästen über die Geschehnisse der vorherigen Woche. Die Journalistin verspricht tiefgreifende Recherchen und Fakten. Ab dem 16. März ist der Polittalk jeden Donnerstagabend in der ARD Mediathek verfügbar.

Small Axe

Im London der 1970er und 1980er kämpft die karibische Community gegen rassistische Benachteiligung. Auf wahren Begebenheiten beruhend porträtiert Steven McQueens fünfteilige Serie unter anderem Kämpfe gegen die Verfolgung durch die Polizei und die Geschichte des preisgekrönten Schriftstellers Alex Wheatle. Ab dem 18. März ist die Serie in der ARD Mediathek verfügbar. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am 18., 19. und 20. März jeweils ab 20.15 Uhr auf dem öffentlich-rechtlichen Sender One.

Der tödliche Unterschied. Warum das Geschlecht ein Gesundheitsrisiko ist

Dass Männer und Frauen sich biologisch unterscheiden, kann im medizinischen Alltag schwerwiegende Konsequenzen haben: Häufig erhalten Frauen nicht die richtige Diagnose und Therapie. Die dreiteilige Dokuserie begleitet mutige Forscherinnen und Forscher, die an der Entwicklung einer gerechteren Medizin arbeiten. Auch Patientinnen mit schweren Diagnosen kommen zu Wort. Die Doku-Reihe erscheint am 8. März in der ARD Mediathek. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am 12. März ab 22.20 Uhr im MDR.