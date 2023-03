Film- und Serien-Neuheiten Das sind die Streaming-Highlights im März 2023

Nach Verbüßung einer 25-jährigen Haftstrafe wird der New Yorker Mafioso Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) von seinem Boss nach Tulsa, Oklahoma versetzt. In seinem Exil soll er kriminellen Operationen aufbauen. Als er erkennt, dass er seiner neuen Mafia-Familie nicht vertrauen kann, baut er sich eine eigene Crew aus unüblichen Charakteren auf und errichtet sein kriminelles Imperium in der Fremde. Das Paramount+ Original startet mit einer Doppelfolge am 19. März. An den folgenden Sonntagen werden die verbleibenden sieben Episoden wöchentlich zur Verfügung stehen.