Neuheiten bei Netflix, Amazon und Co. Das sind die Streaming-Highlights im März 2024

Alexey Nawalny war weltweit der bekannteste russische Oppositionelle. 2020 wurde er vergiftet und seit 2021 saß er in berüchtigten Straflagern, bis russische Medien am 16. Februar 2024 seinen Tod meldeten. Regisseur Igor Sadreev und sein Kollege Aleksandr Urzhanov haben Weggefährten, Freunde und Kritiker zu ihrer Perspektive auf den Werdegang des Oppositionellen befragt. Die Dokumentation erscheint am 13. März in der ARD Mediathek. Die erste lineare Ausstrahlung erfolgt bereits einen Tag früher, am 12. März um 20.15 Uhr auf arte.