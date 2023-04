Film- und Serien-Neuheiten Das sind die Streaming-Highlights im Mai 2023

Samantha ist mit ihrem besten Freund Charlie auf einem Konzert in ihrem Lieblingsclub in New York, als sie sich kurz mit jemandem treffen möchte. Kurz darauf wird die Leiche der jungen Studentin mitten im Central Park gefunden. Die Ermittler decken in Samanthas Umfeld ein komplexes Netzwerk von Ereignissen und Personen auf. Samantha steht in Zusammenhang mit einer Reihe mysteriöser Brände, der Downtown-Musikszene und ihrer wohlhabenden und von Geheimnissen durchdrungenen Familie. Das Apple-Original erscheint am 12. Mai.