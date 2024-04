Neuheiten bei Netflix, Amazon und Co. Das sind die Streaming-Highlights im Mai 2024

Zehn Jahre nach der WM 2014 reisen die ARD-Reporter Martin Roschitz und Sven Kaulbars zurück in das Maracana-Stadion in Rio de Janeiro. Von dem Glanz des WM-Finales ist kaum etwas erhalten: Der Rasen ist braun, die Sitze herausgerissen und gestohlen. Gemeinsam mit den wichtigsten Protagonisten von damals gehen sie der Frage nach, was von dem WM-Sieg geblieben ist. Die vierteilige Dokuserie erscheint am 22. Mai in der ARD Mediathek. Die erste lineare Ausstrahlung erfolgt am 25. Mai um 22.30 Uhr in der ARD.