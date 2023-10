Neuheiten bei Netflix, Amazon und Co. Das sind die Streaming-Highlights im November 2023

In der deutschen Mockumentary stellt sich eine Gruppe von jungen Angestellten den alltäglichen Herausforderungen einer Supermarktfiliale. Im Zentrum der Handlung steht der fiktive Discounter „Feinkost Kolinski“, ein kleiner Supermarkt in Hamburg-Altona. In der dritten Staffel steht den Mitarbeitern eine Zwangsversetzung in die Filiale in Billstedt bevor. Wird es die ohnehin fragwürdige Arbeitsmoral der Angestellten zerrütten? Der kurzweilige Supermarkt-Wahnsinn geht am 22. November auf Amazon Prime in die dritte Runde.