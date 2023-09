Film- und Serien-Neuheiten Das sind die Streaming-Highlights im Oktober 2023

Er ist Teamführer der Brennpunkt-Streife im Görlitzer Park, Familienvater - und kokainabhängig. Nach einem Dienstunfall sieht Polizist Rolf L., genannt 'Lubi', sich nicht mehr fähig, seine Fassade aufrecht zu erhalten, und findet sich im Drogenrausch als Krimineller in einem internationalen Autoschieberring wieder. Als Rolf L. 2020 vor Gericht steht, geht es um 120 Straftaten. Die vierteilige Dokuserie erscheint am 9. Oktober in der ARD Mediathek. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ebenfalls am 9. Oktober ab 23.05 Uhr in der ARD.