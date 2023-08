Film- und Serien-Neuheiten Das sind die Streaming-Highlights im September 2023

Silvesternacht 1930/31 in Berlin: In den Kneipen wird gefeiert, doch die politische Stimmung bleibt erhitzt. Fabrikant Nyssen eckt mit Größen aus der Politik und Reichswehr an, die Unterwelt um Walter Weintraub zieht in einen Krieg um die Vorherrschaft der Stadt und die Schlägertrupps der SA demonstrieren ihre Macht immer brutaler. Ab dem 29. September sind die neuen Folgen, ebenso wie die ersten drei Staffeln, in der ARD Mediathek verfügbar. Die lineare Ausstrahlung beginnt am 1. Oktober um 20.15 Uhr in der ARD.