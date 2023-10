US-Schauspieler „Shaft“-Star Richard Roundtree mit 81 Jahren gestorben

Geboren am 9. Juli 1942 in New Rochelle, New York, begann Roundtree seine Karriere als Theaterschauspieler. Nach „Shaft“ spielte er in einer Reihe von Filmen, darunter „Earthquake“ (1974) neben Charlton Heston und Ava Gardner und „Man Friday“ (1975) an der Seite von Peter O'Toole.