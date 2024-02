Musik Shakira kündigt neues Album an

Auf Instagram schreibt die Sängerin zu ihrem neuen Album: „Die Entstehung dieses Werks war ein alchemistischer Prozess. Während ich jeden Song schrieb, baute ich mich selbst wieder auf. Während ich sie sang, verwandelten sich meine Tränen in Diamanten und meine Verletzlichkeit in Stärke.“ Die Grammy-Gewinnerin hatte vor einem Jahr in einem Interview gesagt, dass ihre Lieder für sie die beste Therapie seien.