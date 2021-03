Perspektive : Sibler: Schnelltests Option für Bayreuther Festspiele

Bayreuth Nach der coronabedingten Absage 2020 gibt es für die Festspiele in diesem Jahr durchaus Hoffnung - allerdings mit weniger Publikum.

Corona-Schnelltests könnten bei den Bayreuther Festspielen in diesem Jahr eine wichtige Rolle spielen. „Das könnte eine Option sein“, sagte Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) dem „Nordbayerischen Kurier“ (Mittwochsausgabe).

„Wenn es um Öffnungen geht, können Schnelltests ein gutes Mittel sein.“ Er erwarte nach wie vor, dass die Festspiele in diesem Jahr stattfinden können, sagte Sibler. „Ich gehe im Moment davon aus, dass am 25. Juli, in der Hochphase des Sommers, gespielt werden kann“, sagte er der Zeitung.