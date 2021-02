Stardirigentin : Simone Young: Zeit der alten Männer am Pult vorbei

Hamburg Frauen am Pult - das ist noch immer nicht alltäglich. Aber die Zeiten haben sich geändert, meint die Dirigentin Simone Young.

In ihrer australischen Heimat sei es schon zu Beginn ihrer Karriere nicht so relevant gewesen, dass sie eine Frau sei, erzählte Young. Sie sei genervt und überrascht gewesen, dass sie in Deutschland und anderen Ländern so oft „die Erste“ gewesen sei und darüber sprechen sollte. Es sei ein bisschen gewesen „wie mit einem Hund, der spricht“. Für sie zähle nur die Leistung, und dieser Gedanke setze sich auch in der Musik immer mehr durch.