Filmkritik „Sisi & Ich“: Historienfilm mit Regenbogen-Anstrich

Als neue Hofdame Irma verliebt sich Sandra Hüller („Toni Erdmann“), die schon in „Finsterworld“ eine tragende Rolle hatte, in einer Art queeren Adelskommune am Mittelmeer (die echte Sisi war gern auf Korfu, gedreht wurde hier auf Malta) in die freiheitsliebende Kaiserin. Sisi hasst Langeweile, Musik, Kirchen, Menschen und will keine Dicken um sich haben. Die Kleider am Hofe daheim hält sie für Firlefanz und trägt lieber Simpleres aus Japan.