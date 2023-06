Missbrauchs- und Rassismusvorwürfe gegen Künstler Skandale: Was sagen die Fans bei Rock am Ring dazu?

Bei Rock am Ring feiern die Fans die Musik ihrer Lieblingskünstler. Doch abseits von Konzerten und Festivals werden in der Musikszene immer wieder Skandale bekannt. Die US-amerikanische Metal-Band Pantera lud der Veranstalter des Festivals am Nürburgring beispielsweise schon im Januar aus, nachdem Rassismusvorwürfe gegen die Gruppe laut wurden. Sänger Phil Anselmo soll 2016 auf einer Bühne den Hitler-Gruß gezeigt haben. Dem Line-Up 2023 erhalten blieb die Band Limp Bizkit, die in der Vergangenheit wegen eines Auftritts auf der von Russland annektierten Krim in der Kritik stand.