Neues Buch Sky du Mont schreibt von Narrenfreiheit, Liebe und Hoffnung

Sein wohl wichtigstes Lebensmotto teilt er dann gern noch mit. „Making the best of it - wir machen einfach das Beste daraus. Das habe ich von meiner Mutter, einer starken Frau“, verrät der 76-Jährige. Fast nichts könne ja so schlecht sein, dass man es nicht doch verbessern könnte. Es gebe fast immer ein kleines Lichtlein, das irgendwo brenne. „Oft muss man nur mal den Hebel umdrehen und sich sagen, Moment, ich kann noch mit beiden Beinen aus dem Zimmer gehen. Oder mir einen Film anschauen, ein Buch lesen - das können nicht alle Menschen. Oder ich kann mich noch mal verlieben“, räsoniert du Mont. „Das versuche ich in meinem Leben - und kriege es meist auch hin.“