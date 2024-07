Zweite Staffel der „Sex and the City“-Fortsetzung „And Just Like That…“ startet bei Vox So geht es weiter mit Carrie und ihren Freundinnen

Vier witzige, selbstbewusste und attraktive Frauen aus New York, die sich nehmen, was sie wollen: Die romantisch-frivole US-Serie „Sex and the City“ um die Kolumnistin Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) und ihre Freundinnen lief von 1998 bis 2004 und hatte weltweit Kultstatus. Entsprechend groß waren die Erwartungen, als 2021 die Fortsetzung „And Just Like That…“ startete. Vom Sequel waren dann zwar viele Fans enttäuscht, sie bemängelten bei den neuen Geschichten aus dem Big Apple zu viel angestrengte Wokeness bei zu wenig Witz – und dass Carries große Liebe Mr. Big (Chris Noth) gleich zu Beginn starb. Weil die Serie aber trotzdem ein großer Erfolg war, gibt es jetzt die Fortsetzung: Die zweite Staffel läuft ab 16. Juli (20.15 Uhr) bei Vox als Free-TV-Premiere, eine dritte ist in Arbeit.