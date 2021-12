Claus Klebers letztes „heute journal“ : „So, mehr wird's nicht“

Mainz Das „heute journal“ bereitet Claus Kleber einen feierlichen Abschied. Kollegin Gundula Gause lobt: „Du gehst, damit geht eine Ära zu Ende.“ Der Moderator richtet zum Schluss einen ernsten Appell ans Publikum.

„So, mehr wird's nicht. 2977 Mal. Heute zum letzten. Guten Abend.“ Der ZDF-Anchorman Claus Kleber hat am Donnerstagabend nach fast 20 Jahren Abschied vom „heute journal“ genommen. Der 66-Jährige wirkte sichtlich bewegt und kämpfte teilweise mit seiner Stimme, als er ein selbst bemaltes Pappschild mit der Zahl 2977 in die Kamera hielt. Seine letzte Moderation endete mit einem langen Appell.

Kleber zog zunächst eine düstere Bilanz: „Wer sich hier jeden Tag einen Reim auf die Nachrichten macht, der kann nicht anders als mit Sorgen nach vorne schauen“, so der Journalist, der einen dunkelblauen Anzug und eine bordeauxfarbene Krawatte trug. „Die Pandemie lässt viel Leid zurück, aber sie wird vorübergehen. Anderes nicht. Was an der ukrainischen Grenze passiert und im Baltikum irgendwann passieren könnte, die harte Linie von China. Die Demontage der Demokratie in Amerika, die sich immer weiter frisst. Und die europäische Idee, die ihren Schwung verloren hat - wie auch manches bei uns.“