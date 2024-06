Kaulitz & Kaulitz: Diese Netflix-Dokuserie sollte man nicht verpassen So sieht der Alltag der Kaulitz-Zwillinge aus

„Ich bin Heidi Kaulitz. Die Ehefrau von Tom Kaulitz“ – so stellt sich die 51-Jährige selbst vor. In der Serie werden Ausschnitte aus einem Interview gezeigt, in dem sie über Tom und Bill plaudert und ein bemerkenswertes Bekenntnis zur Sammelwut ablegt: „Ich kaufe lieber ein größeres Haus, als dass ich was wegschmeiße“. Ansonsten hält sich Heidi im Hintergrund, die erste Geige spielt eindeutig der queere Paradiesvogel Bill, in dessen stilvoller Hollywood-Villa mit den goldenen Wasserhähnen ein großer Teil der Serie gedreht wurde.