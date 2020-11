Tatort aus Münster : So starb Professor Boerne - beinahe

Köln Im 37. Fall von Thiel und Boerne geht um nichts Geringeres als das Leben des Professors höchstpersönlich. „Limbus“ ist ein gelungenes Experiment, das auf angenehme Art massentauglich bleibt.

Worum geht’s?

Boerne ist so gut wie tot, verunglückt bei einem als Autounfall getarnten Anschlag eines Hochstaplers (Hans Löw). Der angebliche Dr. Jacoby sollte Boerne eigentlich nur temporär vertreten, während dieser in Klausur ein Buch über den Tod schreibt. Stattdessen landet Boerne im Koma und damit in der Vorhölle, dem titelgebenden „Limbus“. Von dort gibt er alles, um den Bösewicht zu entlarven und dessen Gift zu identifizieren, bevor aus dem versuchten ein vollendeter Mord wird.

Die Umsetzung ist auf demselben Niveau. Chapeau an das Quartett Magnus Vattrodt (Buch), Max Zähle (Regie), Frank Küpper (Kamera) und Michaela Schumann (Szenenbild). Hier stimmen das Große Ganze - Look, Stimmung und Spannung - wie auch die Details. Wie Geister-Boerne etwa Einfluss auf das Geschehen in der echten Welt nehmen kann und wie nicht, ist famos austariert. Einen Computer bedienen zum Beispiel kann er, doch anstelle seiner Mail an „Alberich“ erhält diese Spam en masse.