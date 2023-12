GA Krimikritik: Der Tatort aus Münster So viel, so wenig Fantasie

So also tappen Kommissar und Gerichtsmedicus einmal mehr durch Münster und durch einen haarsträubend an ebendiesen Haaren herbeigezogenen Fall. Diesmal darf Detlev Buck als Stan Gold mitspielen. Buck ist dabei Buck, darf diesmal so tun, als habe er 15 Jahre lang im Dschungel gelebt, macht aber zumindest dem Zuschauer sehr schnell sehr klar, dass das ebenso an den vorhin erwähnten Haaren herbeigezogen ist.