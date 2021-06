Online-Verleihung : „Sörensen hat Angst“ gewinnt Deutschen Fernsehkrimi-Preis

Wiesbaden Der Schauspieler Bjarne Mädel überzeugt auch als Regisseur. In nächster Zeit braucht er übrigens keinen Wein mehr zu kaufen - und das hat einen ganz besonderen Grund.

Der Sonderpreis für beste Krimi-Momente ging an das Ensemble von „Polizeiruf 110 - Der Verurteilte“. Das Festival fand in diesem Jahr online statt.

Den Preis für die beste Darstellerin ging an Luise Heyer für ihre herausragende schauspielerische Leistung als verzweifelte alleinerziehende Mutter und Serientäterin in „Polizeiruf 110 - Sabine“ (NDR). Als bester Darsteller wurde Sascha Geršak für seine Rolle als Markus Wegner in „Polizeiruf 110 - Der Verurteilte“ (MDR) geehrt. Den Preis für die beste Krimi-Serie vergab die Jury an „Die Toten von Marnow“ (NDR/Degeto).