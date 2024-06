„Bunter Planet“ Sommerhit inklusive: Neues von Marianne Rosenberg

Das neue Werk soll politisch ein Zeichen setzen - auch, weil die Zeiten gerade schwer seien, sagte die gebürtige West-Berlinerin. „Momentan sehe ich in der Gesellschaft Diskriminierung, Hassbotschaften, gegenseitige Ausgrenzung, in gewissen Formen Kriegstreiberei, also alles sehr aggressive Dinge, die die Liebe unter uns und das Mitgefühl nicht unbedingt fördern.“ Ihr Glaube an die Rückkehr des Gemeinsamen könnte andere dazu verlocken, sie „als Träumerin zu bezeichnen“, vermutet die Sängerin. „Dann sage ich es mit John Lennon: imagine.“