Rockmusiker : Sonderbriefmarke erinnert an David Bowie

Bonn Am 8. Januar wäre David Bowie 75 Jahre alt geworden. Die Deutsche Post gedenkt seiner mit Briefmarken und einem Packset.

Die 85-Cent-Briefmarke erscheine bereits am 3. Januar 2022 und zeige ein Bild von Bowie mit Gitarre aus dem Jahr 1984, teilte die Deutsche Post am Donnerstag in Bonn mit. Am 7. Januar folgten zwei limitierte Packset-Sondereditionen mit Bowie-Motiven.

Der am 8. Januar 1947 in London geborene David Bowie hatte mit Alben wie „The Rise and Fall of Ziggy Stardust“, „Heroes“ und „Let's Dance“ Musikgeschichte geschrieben. Von 1976 bis 1978 lebte er in Berlin. Bowie starb am 10. Januar 2016 in New York.