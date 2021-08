Popsängerin : Songpremiere von Helene Fischer im Fernsehen und bei Youtube

Berlin Das Musikvideo zu Helene Fischers Comeback-Duett „Vamos a Marte“ mit Luis Fonsi feiert heute Abend Premiere auf allen Sendern der Mediengruppe RTL und bei Youtube.

In dem Popsong-Ausschnitt bei Instagram sind seit Mittwoch zu einem Dance-Beat, der an Jennifer Lopez' Hit „On The Floor“ von 2011 erinnern kann, die folgenden Zeilen der Sängerin zu hören: „Vamos a Marte, wir sprechen eine Sprache. Du spürst, was ich sage. Du liest meinen Körper - keine Wörter.“