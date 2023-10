Spanien Sonsoles Ónega gewinnt Planeta-Literaturpreis

Die spanische Schriftstellerin Sonsoles Ónega hat den diesjährigen Planeta-Preis gewonnen, die am höchsten dotierte literarische Auszeichnung der spanischsprachigen Welt. Wie die Jury in Barcelona mitteilte, erhielt die in Spanien vor allem als Fernseh-Journalistin bekannte 45-Jährige die mit einer Million Euro dotierte Auszeichnung für ihren historischen Roman „Las hijas de la criada“ (Die Töchter der Haushälterin).