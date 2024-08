McCartney, Prince & Co. Sotheby’s versteigert Instrumente von Musikstars

Verlockende Vorstellung: Einmal Genie spielen, zumindest Pop-Superstar. Welcher Musikfan träumt nicht manchmal davon, sich wie Paul McCartney an den Steinway-Flügel im Studio 3 des legendären Abbey Road Studios in London zu setzen und ein neues Kapitel Musikgeschichte zu eröffnen? Oder wie Noel Gallagher an der Gitarre – einer Gibson Flying V aus dem Jahr 1980 – Songs vom Oasis-Album „Definitely Maybe“ zu spielen? Zum Beispiel „Rock ’n’ Roll Star“.