Pionier der Abstraktion : Soulages-Retrospektive in Baden-Baden

Soulages-Retrospektive in Baden-Baden

Im Museum Frieder Burda in Baden-Baden sind Werke von Pierre Soulages zu sehen. Foto: Uli Deck/dpa

Baden-Baden Er bringt die Nicht-Farbe Schwarz zum Leuchten. Das Museum Frieder Burda widmet dem französischen Avangardisten Pierre Soulages eine Ausstellung.

Schwarzmalen heißt nicht gleich Schwarzsehen: Der Pariser Künstler Pierre Soulages hat sein Leben dem Dunklen gewidmet, um das Helle um so mehr strahlen zu lassen.

Nun wird der Pionier der Abstraktion und „Magier der Farbe Schwarz“ in Baden-Baden mit einer großen Retrospektive gewürdigt. Von diesem Samstag an sind im Museum Frieder Burda bis zum 28. Februar nächsten Jahres rund 60 Werke des 100-jährigen Franzosen zu sehen. Im Anschluss wird die aus internationalen Sammlungen bestückte Schau in den Kunstsammlungen Chemnitz präsentiert.