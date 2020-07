Tod mit 87 : Spanischer Schriftsteller Juan Marsé gestorben

Barcelona Er war einer der bedeutendsten Schriftsteller der zeitgenössischen spanischen Literatur. Jetzt ist Juan Marsé mit 87 Jahren gestorben.

Der spanische Schriftsteller Juan Marsé ist tot. Der Katalane sei am späten Samstagabend im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Barcelona gestorben, teilte die Agentin des Autors, Carmen Balcells, am Sonntag in der katalanischen Hauptstadt mit.