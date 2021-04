Neuer Roman : Spannend: Stephen Kings Thriller „Später“

Bonn Stephen King greift in seinem neuen Thriller „Später“ zu einem bekannten Motiv. Spannend ist er dennoch.

Klassisches Gruselmotiv

Das Janusköpfige übernatürlicher Talente ist ein klassisches Gruselmotiv, das der Autor aus Maine schon in seinem US-Debüt „Carrie“ von 1974 beschwor. Doch während das telekinetisch begabte Mädchen aus Rache fast eine ganze Kleinstadt auslöschte, will Jamie aus seiner gespenstischen Fähigkeit am liebsten gar kein Kapital schlagen. Wenn ihn die anderen nur ließen. Seine allein­erziehende Mutter Tia, eine erfolgreiche Literatur-Agentin, verbrennt ihr Vermögen in einem betrügerischen Anlagefonds. Und als dann auch noch ihr Zugpferd Regis Thomas vor Vollendung seines lang erwarteten Bestsellers stirbt, schlägt Jamies Stunde: Er muss dem Toten die Handlung des Romans entlocken, den Tia dann ganz im seichten Softporno-Stil von Regis niederschreibt. Urheberschaft, eine fromme Lüge. Der 73-jährige Bestsellerautor hat sichtlich Spaß daran, den Literaturbetrieb als abgekartetes Spiel zu karikieren, in dem Agenten die Regeln machen und dabei allein ihrem Kommerzkompass folgen. Das liest sich als satirischer Schlenker amüsant, würde aber als Hauptthema an Kings horrender Kernkompetenz vorbeigehen. So muss sich Tia in die dubiose Polizistin Liz verlieben, die kurz vor ihrer Verbannung aus dem Dienst steht. Dann aber bringt sich der Bombenleger Kerry Therriault vor seinem letzten Coup um, und so soll Jamie vom herumspukenden Leichnam die Orte der arrangierten Detonationen erfahren. Was Liz als eigenen Fahndungserfolg verkaufen will.