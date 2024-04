Verrat im Kanzleramt Spannende Dokuserie über die Affäre Guillaume und den Rücktritt Willy Brandts

Doch die Geheimdienstler ließen den 1956 in den Westen gekommenen Ost-Spion Günter Guillaume, der in der SPD eine steile Karriere machte und 1972 sogar persönlicher Referent von Bundeskanzler Willy Brandt geworden war, erst mal gewähren. Daran änderte sich auch nichts, als Brandt persönlich über den schweren Verdacht gegen seinen Mitarbeiter informiert wurde, der Kanzler nahm Guillaume und dessen Familie 1973 sogar mit in den Sommerurlaub in Norwegen – ein in der ARD-Dokumentation „Willy – Verrat am Kanzler“ geschildertes Detail, das nicht neu ist, aber immer wieder verwundert.