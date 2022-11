Jeder nur ein X : Sportfreunde Stiller: Rückkehr in gewohnter Manier

Sportfreunde Stiller: Rückkehr in gewohnter Manier

München Sechs Jahre nach seinem letzten Album meldet sich das bayerische Trio Sportfreunde Stiller musikalisch zurück: Auf „Jeder nur ein X“ läuft die Band zu gewohnter Stärke auf.

Diese Band ist alterslos. Man ist geneigt zu sagen: ewig jung. Dabei blickt die aus den drei Musikern Peter Brugger (Gitarre), Florian Weber (Schlagzeug) und Rüdiger Linhof (Bass) bestehende Formation Sportfreunde Stiller tatsächlich bereits auf 27 Bandjahre zurück. Nach sechsjähriger Album-Pause ist das Trio jetzt mit seinem achten Album „Jeder nur ein X“ zurück - in so bewährter wie typischer Manier.

Erneut gelingt den Musikern in den 15 neuen Songs ein schmissiger Mix aus Rock, Pop, Happy-Punk, Neue-Deutsche-Welle-Anleihen und gelegentlichen Funk- und Disco-Elementen. Sind die Sportis , wie die bayerischen Hitparaden-Stürmer von Fans liebevoll genannt werden, heute musikalisch breiter aufgestellt? „Das ist schwer zu sagen, wenn man die ganze Zeit mit der Arbeit an Songs beschäftigt ist“, sagt Peter Brugger der Deutschen Presse-Agentur, „aber ich denke, wir haben schon immer sehr viele Sachen ausprobiert.“

„Wir hören uns gegenseitig gut zu“

Das liege daran, dass die drei Bandmitglieder unterschiedliche musikalische Vorlieben hätten. Das verlangsame zwar das Arbeitstempo, ein künstlerischer Nachteil sei es aber nicht. Im Gegenteil: „Natürlich ist das immer auch ein Ringen um einzelne Titel, doch das führt uns immer wieder auf neue Wege“, sagt Rüdiger „Rüde“ Linhof. Es sei alles eine Frage der Kommunikation. In einem demokratischen Prozess? „Ja, schon“, sagt Brugger, „wir hören uns gegenseitig gut zu. Das schätze ich gerade so in dieser Band-Phase.“