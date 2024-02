Neu im Kino „Spuk unterm Riesenrad“: Reanimierter DDR-Gruselklassiker

Eine kleine, indes hübsche Überraschung ist zudem, dass im Streifen David Bennent auftritt: Der 1966 in Lausanne geborene Mime gibt das Rumpelstilzchen. Bekannt geworden ist Bennent in der legendären Rolle des Oskar Matzerath in Volker Schlöndorffs Verfilmung von Günter Grass' „Blechtrommel“. Lanciert wurde die Adaption im Jahr 1979. Und damit genau in dem Jahr, in dem auch die Vorlage für diesen Streifen im DDR-Fernsehen Premiere feierte: Am Neujahrstag 1979 lief dort die erste Folge „Spuk unterm Riesenrad“ (Originalfolgen findet man im Netz). Die kurzweilige Neuauflage, 45 Jahre später, ist eine würdige Erinnerung daran.