Neuer Teaser für Netflix-Serie : „Squid Game“ geht in die zweite Runde

Los Angeles Die kontroverse Serie „Squid Game“ ist der größte Hit für Netflix bislang. Nun ist offiziell, dass es eine zweite Staffel gibt. Das kündigte der Streaming-Anbieter mit einem kurzen Clip an.

In Belgien sollen Schülerinnen und Schüler gewaltvolle Szenen aus dem Netflix-Erfolg nachgespielt haben. Schulpsychologe Stefan Drewes über die Frage, was die Serie bei Kindern und Jugendlichen so beliebt macht, und warum sie auch ein Thema für den Unterricht sein könnte.

„Squid Game“ ist eine Mischung aus Thriller und Gesellschaftskritik: In einer Spielshow treten Hunderte hoch verschuldeter Menschen von völlig unterschiedlicher sozialer Herkunft in Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Verlierer werden in dem makabren Wettbewerb umgehend getötet. Die Serie führte hierzulande auch zu Kritik: So spielten Kinder etwa in einer Kita und einem Hort die Serie nach. Und auch Bonner Lehrer und Psychologen äußerten sich kritisch über „Squid Game“.